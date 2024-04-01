Чи підвищать українцям тарифи? Скільки треба сплачувати за газ, коммуналку та світло з 1 квітня

Чи підніметься вартість деяких послуг в Україні у квітні

З 1 квітня в Україні відбудеться низка змін, серед яких підвищення зарплат та деяких категорій пенсій. Також розглядається можливість зміни деяких тарифів, проте вартість надання комунальних послуг та ціна на газ залишаться незмінними.

За природний газ та опалення українці сплачуватимуть колишню ціну до закінчення терміну дії військового стану та ще півроку після нього. Про це дізнався "Телеграф".

Хоча ще в лютому Національна комісія, яка регулює відносини у сфері енергетики та комунальних послуг, розробила проект двоетапного підвищення тарифу на воду вже з квітня, доки його так і не прийнято.

В мережі також з’явилась інформація про можливість зростання тарифу на електроенергію. Але поки що українці продовжать платити 2,64 грн за 1 кВт/год та у квітні.

Минулого року влада України була змушена підвищити тарифи на електроенергію для населення через масштабні атаки РФ на енергетику. Наразі Міністерство енергетики України не планує нових підвищень. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр пояснив, що внаслідок недавніх атак російських окупантів знову є значні пошкодження об’єктів енергетичної галузі. Але поки що фахівці ще не дали повної оцінки завданих збитків. Тому поки що не зрозуміло, яка сума потрібна на відновлення. Як результат, говорити про розробку проектів щодо підвищення тарифів ще зарано.

Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, що потрібно зробити, аби платити менше за новими тарифами на світло.