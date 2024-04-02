Як у Києві швидко та просто передати показання газового лічильника

Своєчасна та коректна передача даних – це запорука правильних нарахувань

Киянам, які споживають газ у побуті, необхідно щомісяця знімати фактичні показання лічильника газу. Робити це потрібно з 1 та по 5 число кожного місяця.

Важливо пам’ятати, що з моменту передачі показань до внесення їх в особовий рахунок, системі потрібен певний час, тому рекомендують передавати показання до 3 числа кожного місяця. Про це повідомляє "Київгаз".

Передавати показання газового лічильника необхідно щомісяця з 1 по 5 число включно. Якщо показники лічильника були передані несвоєчасно або з порушенням встановленого законодавством терміну, спеціалісти АТ "Київгаз" визначать обсяг споживання за розрахунковий місяць на рівні планового місячного обсягу споживання на відповідний період (за розрахунковими показаннями). Саме на цей обсяг газу побутовий споживач отримає рахунок від постачальника газу.

Як правильно зняти показання лічильника

Механічний лічильник газу має на панелі барабан із цифрами. Число розділене на дві частини коми. Покази лічильника записують зліва направо.

Якщо є поділ коми, цифри після неї не потрібно записувати. Не слід також вказувати нулі зліва перед числом. Якщо цифри не розділені комою, число записується повністю.

В електронному лічильнику число розділене на частини комою або червоною рамкою.

Для зняття показань слід записувати цифри зліва, ігноруючи нулі спочатку та цифри після коми або виділені рамкою.

Як правильно зняти показання газового лічильника

Як передати показання газового лічильника

Передати показання лічильника можна кількома способами:

в особистому кабінеті ( зареєструйтесь або увійдіть до кабінету)

через чат-бот у Viber (натисніть "Start" та виберіть потрібну функцію)

через чат-бот в Telegram (додайте номер особового рахунку та виберіть кнопку "Передати показання")

за допомогою автовідповідача контакт-центру: (044) 495-04-04 та (097) 495-11-04 (натисніть *2 в автоматичному режимі та дотримуйтесь інструкцій)

у ящиках для передачі показань на газифікованих будинках ( список адрес )

через один із терміналів самообслуговування EasyPay (карта розташування терміналів https://terminals.easypay.ua )

в особистому кабінеті онлайн-сервісу Portmone (на сайті portmone.com.ua )

Крім того, у "Київгазу" з’явилася послуга передачі показань за допомогою SMS-повідомлення на номери:

(067) 006-7-104 (Київстар) або (050) 450-7-104 (Водафон). Ці номери призначені лише для отримання SMS-повідомлень.

Для того щоб передати показання, в SMS-повідомленні необхідно ввести номер особового рахунку з 10 цифр, далі через пропуск показання лічильника з 5 цифр.

Покази можна надіслати за допомогою SMS-повідомлення

Діючі тарифи на газ у Києві

До кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи для побутових споживачів. Зокрема ціни на газ залишаться без змін.

Зокрема вартість газу для клієнтів Нафтогазу (це близько 98% побутових споживачів) залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр, а в інших постачальників — коливатися від 7,70 до 9,99 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про розкішні київські готелі в яких зупиняються багатії. Відвідати подібні заклади може дозволити собі далеко не кожен, а їх інтер’єри вражають вишуканістю та шиком.