Стало известно, кто из украинцев может не платить за доставку газа

Должно быть выполнено определенное условие

Некоторые граждане Украины могут не платить за доставку газа. Они имеют право на специальную льготу.

Для того чтобы не платить за доставку "голубого" топлива, следует совершить несколько важных шагов. Об этом сообщает "Нефтегаз Украины".

Отмечается, что льготы на доставку газа доступны украинцам, которые получают два счета. А именно один за потребляемый газ и другой за его доставку.

Однако даже при этом возможно не платить за доставку, если выполнено определенное условие.

Люди, давно не использующие газ, однако остающиеся подключенными к газовой сети, обязаны платить за доставку. Для отказа от этой оплаты необходимо расторгнуть контракт и отключиться от сети.

Но если лицо не желает разрывать соглашение из-за возможного будущего использования газа, он имеет право платить минимальную сумму, пока не начнет снова пользоваться газом.

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, нужно выполнить следующие шаги:

получить акт об остановке поставок газа; обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора; в случае продления подачи газа, написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения сделки. Если оператор ГРМ отказывается расторгать договор, можно подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими будут тарифы на воду в Украине в апреле 2024 года. Известно, что цены в этот раз изменятся.