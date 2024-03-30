Що буде з тарифами на газ з 1 квітня: чого чекати українцям

Чи підніметься вартість газу в Україні у квітні

Вже з 1 квітня в житті українців відбудеться низка змін, серед яких зростання зарплат та деяких категорій пенсій. Також розглядається можливість зміни низки тарифів на комунальні послуги, проте вартість газу це не торкнеться.

Як повідомляє PMG, "Нафтогаз", послугами якого користується 98% українців, які мають газопостачання, про перегляд тарифів у квітні не оголошував, а тому вартість кубометра для його клієнтів залишиться незмінною.

Тобто щонайменше до 30 квітня вартість кубометра газу для побутових споживачів складатиме 7,96 гривні.

Варто зазначити, що тарифи для клієнтів інших постачальників газу теж не змінюватимуться у квітні, але вартість кубометра там може помітно відрізнятися від розцінок "Нафтогазу".

Важливо також розуміти, що в останній тиждень ринкова ціна на природний газ впала десь на 3000 гривень за тисячу кубометрів, а тому піднімати її вартість для населення просто нема рації. Тим більше що через скорочення кількості споживачів через бойові дії Україна може забезпечити потреби внутрішнього ринку в газі власними силами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими будуть тарифи на воду в Україні у квітні 2024 року. Відомо, що ціни цього разу зміняться.