Уже з 1 квітня українці платитимуть за новими тарифами: які ціни на газ та воду встановили

Тариф на воду у містах України різний

Уже з першого квітня українці платитимуть за воду та газ за новими тарифами. Ціни на водопостачання змінились у містах України не рівномірно.

Так прогнозується, що мешканці столиці, де тариф на воду буде найдорожчим, будуть платити майже на 34% більше від минулої ціни. "Телеграф" також наводить нові ціни в інших обласних центрах.

Вартість водопостачання та водовідведення у Києві з 30,384 гривні за кубометр з ПДВ може досягти до 40,776 гривні за кубометр з ПДВ. Водночас мешканці Дніпра побачать у платіжках суму нараховану за 37,61 гривні за кубометр з ПДВ, а у Вінниці — 35 гривень за кубометр з ПДВ.

Квітневе зростання тарифів не омине наступних споживачів:

"Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.

А вже з 1 липня пропонуються такі зміни:

"Львівводоканал" – 10,82 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 7,02 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 12,31 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 18,77 гривні за кубометр з ПДВ.

Тарифи на газ

Тариф на газ є спільним для споживачів по всій Україні. Незмінною ціна природного газу, яка зараз становить 7,96 гривні за кубометр, залишатиметься у "Нафтогазу". Проте в інших постачальників цей тариф може коливатись від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр.

Тарифи на газ

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні наступного місяця будуть переглянуті тарифи на електрику. Проте, актуально це буде лише для малих непобутових споживачів.