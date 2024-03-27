Уже з 1 квітня українці платитимуть за новими тарифами: які ціни на газ та воду встановили
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Тариф на воду у містах України різний
Уже з першого квітня українці платитимуть за воду та газ за новими тарифами. Ціни на водопостачання змінились у містах України не рівномірно.
Так прогнозується, що мешканці столиці, де тариф на воду буде найдорожчим, будуть платити майже на 34% більше від минулої ціни. "Телеграф" також наводить нові ціни в інших обласних центрах.
Вартість водопостачання та водовідведення у Києві з 30,384 гривні за кубометр з ПДВ може досягти до 40,776 гривні за кубометр з ПДВ. Водночас мешканці Дніпра побачать у платіжках суму нараховану за 37,61 гривні за кубометр з ПДВ, а у Вінниці — 35 гривень за кубометр з ПДВ.
Квітневе зростання тарифів не омине наступних споживачів:
- "Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.
А вже з 1 липня пропонуються такі зміни:
- "Львівводоканал" – 10,82 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 7,02 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Чернівціводоканал" – 12,31 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Дрогобичводоканал" – 18,77 гривні за кубометр з ПДВ.
Тарифи на газ
Тариф на газ є спільним для споживачів по всій Україні. Незмінною ціна природного газу, яка зараз становить 7,96 гривні за кубометр, залишатиметься у "Нафтогазу". Проте в інших постачальників цей тариф може коливатись від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні наступного місяця будуть переглянуті тарифи на електрику. Проте, актуально це буде лише для малих непобутових споживачів.