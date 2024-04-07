Українці можуть отримати понад 50 тисяч грн на сім’ю: для кого передбачено допомогу

Кандидатам на отримання допомоги необхідно належати до вразливої категорії населення

В Україні сім’ї, які постраждали від війни, мають змогу отримати тимчасову фінансову допомогу. Протягом трьох місяців кожен член сім’ї отримуватиме 3600 гривень, і загалом виплата становитиме 10 800 гривень.

Підтримка поширюється на сім’ї з дітьми до 18 років, які проживають на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей і зараз перебувають у складних життєвих обставинах. Про це йдеться на сайті благодійного фонду Єдність за майбутнє.

"Максимальна кількість осіб у сім’ї, які можуть отримати допомогу, – 5 осіб. Максимальна сума – 54 000 грн. на 5 осіб на три місяці", — йдеться у повідомленні.

Отримати грошову допомогу можуть ВПО, місцеві жителі, а також ті, хто повернувся додому. За умови, що доход становить нижче 5400 гривень на особу. Також необхідно належати до вразливої категорії населення:

сім’ї, де є діти з інвалідністю;

сім’ї, які виховують одного і більше дітей;

сім’ї, у яких хтось із батьків має інвалідність;

самотній батько чи мати;

сім’ї, де пенсіонери є опікунами дітей віком до 18 років.

Як отримати допомогу?

Для отримання допомоги звертайтесь до місцевої громади, до відділу соціального захисту населення за включенням вас до списку на допомогу. Фонд підписав Меморандуми з місцевими громадами про співробітництво щодо надання багатоцільової грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають право на отримання виплат на оздоровлення.