Украинцы могут получить более 50 тысяч грн на семью: для кого предусмотрена помощь

Кандидатам на получение помощи необходимо принадлежать к уязвимой категории населения

В Украине семьи, которые пострадали от войны, имеют возможность получить временную финансовую помощь. На протяжении трех месяцев каждый член семьи будет получать 3600 гривен, и в целом выплата составит 10 800.

Поддержка распространяется на семьи с детьми до 18 лет, которые проживают на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областях и сейчас находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом говорится на сайте благотворительного фонда "Єдність за майбутнє".

"Максимальное количество человек в семье, которые могут получить помощь, – 5 человек. Максимальная сумма – 54 000 грн. на 5 человек на три месяца", — говорится в сообщении.

Получить денежную помощь могут ВПЛ, местные жители, а также те, кто вернулся домой. При условии, что доход составляет ниже 5400 гривен на человека. Также необходимо принадлежать к уязвимой категории населения:

семьи, в которых есть дети с инвалидностью;

семьи, воспитывающие одного и более детей;

семьи, в которых кто-то из родителей имеет инвалидность;

одинокий отец или мать;

семьи, где пенсионеры являются опекунами детей до 18 лет.

Как получить помощь?

Для получения помощи обращайтесь в местную общину, в отдел социальной защиты населения по включению вас в список в помощь. Фонд подписал Меморандумы с местными общинами о сотрудничестве по оказанию многоцелевой денежной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы имеют право на получение выплат на оздоровление.