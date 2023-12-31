З Новим роком 2025! Барвисті листівки та вірші для привітання рідних і близьких

Не забудьте привітати рідних та друзів з Новим роком

Новий рік — веселе зимове свято, яке в Україні та багатьох країнах світу відзначають 31 грудня. Люди традиційно вітають одне одного зі святом і бажають миру, щастя, достатку, злагоди та усіх благ.

2025 — рік Зеленої Дерев’яної Змії. Ця тварина символізує силу, міцність та енергію. Дерево уособлює зростання та розвиток, початок нового життя. В цей рік варто розвиватися духовно та не прив'язуватися до матеріального.

Рік Змії обіцяє бути вдалим та щасливим. Людей, що мають чисті та благородні цілі, супроводжуватиме удача та успіх всі 365 днів. Не варто боятися мріяти та загадувати бажання в новорічну ніч. Вони обов'язково здійсняться.

На жаль, через російську агресію не всі сім’ї зможуть зустрічати Новий рік разом. Багато хто живе на відстані один від одного. Однак так важливо побачити посмішку рідних навіть через екран телефона. "Телеграф" підготував листівки та вірші для привітання найближчих та найдорожчих.

Картинки та вірші з Новим роком 2025

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипе щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

З Новим роком вас усіх

Щиро хочу привітати!

Буде хай добро та сміх,

Миру хочу побажати!

Хай в новому році будуть

Щастя, радість і кохання,

Злагода у дім прибуде,

Хай здійсняться всі бажання!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

З Роком Змії я вітаю,

Друзів вірних побажаю,

Мудрості, немов у Змії,

Щоб здійснилися всі мрії!

Щоб здоров’я не тікало,

А радість завжди чекала.

Хай в роботі і в коханні

Буде вдача незрівнянна!

Рік хай буде без печалі,

Щоб ви щастя відчували.

Всі перешкоди впевнено долайте,

І позитив у всьому шукайте!

***

В Новий рік бажаю мрій,

Щоб здійснились всі надії.

Кожен день нехай несе

Диво, радість і усе.

Хай з Новим роком казка прийде,

Щоб у домі панувало щастя.

Кожен день хай радість принесе,

І здоров’я буде завжди в вас.

***

Нехай зірка на небі сіяє,

Всі бажання ваші здійсняє.

З Новим роком! З теплом і світлом,

Щоб кожен день був ясним!

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Хай у серці буде світло,

А в житті – усе привітно.

Рік новий хай принесе

Те, що мрія вкаже все:

Дім – любов'ю огортає,

Успіх двері відкриває.

Затишку, тепла в родині,

Миру кожній Україні.

Хай здійсняться всі бажання,

І чудовим буде ранок!

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто одягнути на Новий рік 2025. Є кольори, які приваблять удачу та достаток у ваше життя.