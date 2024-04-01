Виплата на оздоровлення: яка категорія осіб та де може отримати до 20 тис грн

Сума залежить від вартості путівки

Діти, які мешкають на Херсонщині, мають право на одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення. Суми виплати не може перевищувати 20 тисяч гривень.

Як повідомили в Херсонській ОВА на своїй сторінці у Facebook, мешканці Херсонської області віком від 7 до 18 років зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій, можуть отримати одноразову грошову допомогу на оздоровлення і психологічну реабілітацію.

Розмір нарахування залежить від вартості путівки, яка буде придбана батьками або за укладеним договором. Однак вона не повинна бути вище 20 тисяч гривень на одну особу.

Які документи треба зібрати та де отримати допомогу

Для отримання допомоги особі необхідно подати такі документи:

копію паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу заявника);

копію картки платника податків;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію паспорта дитини (за наявності);

копію документа, який підтверджує встановлення опіки над дитиною (за наявності);

довідку із зазначенням реквізитів рахунку заявника в банку за стандартом IBAN;

копію витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання;

копію відповідного рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

копію путівки або договору про надання послуг з оздоровлення або психологічної реабілітації чи іншого документа, який підтверджує наміри заявника.

Подати заявку можна звернувшись до органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або перебування дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі яких областей отримають екстрену допомогу в розмірі 33 тисяч гривень.