Назвали на честь бога підземного царства: в Азії знайшли особливий вид мурени (фото)

Мурену випадково знайшли у підземній річці на Філіппінах

Попри вивченість нашої планети, вчені продовжують знаходити нові види. В Азії знайшли новий вид мурени. На відміну від інших представниць цього виду, вона живе у гирлах річок та печерних водоймах, а не у морі. У світі налічується близько 230 видів мурен, більшість з яких живуть у морському середовищі.

Мурена Аїда (Uropterygius hades) — це темно-коричнева, видовжена, змієподібна мурена, яка, на відміну від інших, живе в темних, каламутних водах, часто під землею. Вона поширена в центральній частині Індо-Тихоокеанського регіону і була знайдена на півдні Японії, Тайвані, Філіппінах, півдні Яви та Фіджі.

Мурена має змієподібне тіло

Новий вид мурен був названий на честь бога підземного світу Аїда через унікальне середовище існування, гніздову поведінку, високу чутливість до світла і, найголовніше, темне забарвлення. Відкриття зміїної мурени Аїда було фактично випадковим, коли троє дослідників з Національного університету імені Сунь Ятсена досліджували печеру підземної річки Пуерто-Принсеса.

Мурена Аїда має дуже маленькі очі

Ці мурени постійно намагаються сховатися, коли на них потрапляє світло. Вважається, що їхні маленькі очі є адаптацією до умов низької освітленості, а нечисленні сенсорні пори на голові запобігають засміченню мулом.

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