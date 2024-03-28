Екстрена допомога в розмірі 33 тис грн: жителі яких областей отримають виплату

Це передбачено в 3 областях

Естонська рада у справах біженцях в Україні продовжує виплату грошової допомоги для жителів різних регіонів. Наразі реєстрація проходить на здійснення грантової підтримки у Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

Як повідомили на сторінці організації у Facebook, сума нарахування складає 33 тисячі гривень і її отримають домогосподарства, які постраждали від воєнних дій. Вона буде надана з метою закупівлі необхідного для збільшення обсягів виробництва продуктів і грошового прибутку.

Хто може отримати фінансову допомогу

У програмі можуть узяти участь домогосподарства, які постраждали від воєнних дій, із Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей, а саме:

у Кіровоградській області, Кропивницькому районі: Новгородівська громада, Новгородка;

У Полтавській області, Полтавському районі: Кременчуцькій громаді, Кременчук і Мала Кохнівка, у Миргородській громаді, Миргород;

у Черкаській області, Черкаському районі, Смілянській громаді, Сміла.

Мета виплати полягає в допомозі для старту або відновлення таких видів господарської діяльності, як:

тваринництво: виробництво яєць або будь-яких видів м’яса;

виробництво молочної продукції;

городництво: вирощування овочів та ягід у теплицях і городі тощо;

бджільництво: розведення та отримання продуктів бджільництва;

інші види сільського господарства

Заявникам здійснять нарахування в розмірі 33 тисяч гривень.

Як особі отримати грошову допомогу

Щоб отримати грант, заявнику потрібно заповнити онлайн-форму за цим посиланням. Попередньо потрібно зареєструватися на цій платформі. Розгляд заяви та рішення триватиме протягом місяця.

Особи за допомогою можуть звернутись, зателефонувавши ERC за номером 073 508 08 39, ПН – ПТ з 10 до 12 години або написавши на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі Лимана Донецької області отримають грошову допомогу протягом 3 місяців.