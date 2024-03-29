Евакуаційні виплати в сумі 2 або 3 тис грн: як українцям їх отримати

Записатись на евакуацію треба завчасно, адже списки пишуться за 4 дні до виїзду

Особи, які евакуювались залізничним транспортом, отримають грошову допомогу через АТ" Укрпошта". Інформацію про кількість населення, що виїхало, фіксується обласною державною військовою адміністрацією за 4 дні до евакуації.

Як роз'яснив адвокат Олександр Головченко у Facebook, виплата здійснюється в розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Сума залежить від категорії осіб.

Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюються, виплачується через АТ" Укрпошта" у таких розмірах:

Для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

Для інших осіб — 2000 гривень.

АТ "Укрпошта" виплачуватиме грошову допомогу евакуйованим громадянам протягом 10 календарних днів з дня прибуття зазначеної особи до евакуаційного приймального пункту на залізничному вокзалі.

Гроші не виплачуватимуть тим, хто раніше отримував таку допомогу.

Список необхідних документів

Документ, що посвідчує особу або еДокумент

Документ, що підтверджує РНОКПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу, що контролює і мають відмітки в паспорті)

Документ, що підтверджує інвалідність

Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

У разі, якщо в особі, яка мала евакуюватись, відсутні документи, то у відомості про виплату має зазначатись дані офіційних папірців однієї-двох осіб, що можуть підтвердити особу, якій має надійти виплата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ВПО та особи, що повернулись з-за кордону, отримають грошову допомогу.