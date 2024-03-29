Евакуаційні виплати в сумі 2 або 3 тис грн: як українцям їх отримати
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Записатись на евакуацію треба завчасно, адже списки пишуться за 4 дні до виїзду
Особи, які евакуювались залізничним транспортом, отримають грошову допомогу через АТ" Укрпошта". Інформацію про кількість населення, що виїхало, фіксується обласною державною військовою адміністрацією за 4 дні до евакуації.
Як роз'яснив адвокат Олександр Головченко у Facebook, виплата здійснюється в розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Сума залежить від категорії осіб.
Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюються, виплачується через АТ" Укрпошта" у таких розмірах:
- Для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;
- Для інших осіб — 2000 гривень.
АТ "Укрпошта" виплачуватиме грошову допомогу евакуйованим громадянам протягом 10 календарних днів з дня прибуття зазначеної особи до евакуаційного приймального пункту на залізничному вокзалі.
Гроші не виплачуватимуть тим, хто раніше отримував таку допомогу.
Список необхідних документів
- Документ, що посвідчує особу або еДокумент
- Документ, що підтверджує РНОКПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу, що контролює і мають відмітки в паспорті)
- Документ, що підтверджує інвалідність
- Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).
У разі, якщо в особі, яка мала евакуюватись, відсутні документи, то у відомості про виплату має зазначатись дані офіційних папірців однієї-двох осіб, що можуть підтвердити особу, якій має надійти виплата.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ВПО та особи, що повернулись з-за кордону, отримають грошову допомогу.