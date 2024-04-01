На ринку збільшилась пропозиція: як це вплине на ціну одного овочу борщового набору

Фермери кажуть, що це явище тимчасове

Вартість популярних борщових продуктів знизилась. Така цінова тенденція не обійшла і буряк, який минулого тижня здешевшав на 10%.

Як повідомили експерти проєкту EastFruit, здешевшання відбулось через активний продаж запасів буряку зі господарств населення. Наразі його ціна коливається в діапазоні 10-15 гривень, залежно від якості та обсягу партії.

За словами учасників ринку, основною причиною зниження цін є сезонне збільшення пропозиції на ринку. Окрім того, на вартість також вплинув низький попит на товар з боку роздрібних мереж і гуртових компаній.

Варто наголосити на тому, що наразі столові буряки коштують в середньому у 2 рази вище, аніж наприкінці березня 2023 року. Однак деякі фермери впевнені, що здешевшання цього овочу явище тимчасове, адже на ринку прослідковується дефіцит якісної продукції через скорочення запасів столових буряків у населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярні тепличні овочі мають здешевшати перед Великоднем. Експерт пояснив, чому так має відбутись.