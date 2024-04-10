Цены все равно рекордные: какой продукт борщевого набора продолжает дешеветь

Его минимальная стоимость составляет 8 гривен

В Украине продолжает дешеветь столовая свекла, хотя цены на нее все еще бьют рекорды. Эксперты говорят, что это происходит из-за снижения спроса, увеличения предложения некачественного товара и уменьшения запасов в хранилищах.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, в настоящее время свекла стоит в пределах 8-14 гривен. За неделю их цена снизилась на 13%.

По причинам удешевления этого товара производители выделяют сдержанный спрос на свеклу, ухудшение качества и уменьшение запасов в хранилищах украинских хозяйств. Потому фермеры вынуждены снижать отпускные цены.

Однако в проекте подчеркивают, что даже при снижении стоимости на свеклу производителям удается отгружать ее в среднем в 2 раза дороже по сравнению с первой половиной апреля 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинских магазинах подешевели три популярных продукта — огурцы, сало и гречка. Наибольшие изменения претерпел первый товар, ведь уже в течение многих месяцев его цена резко повышается или падает.