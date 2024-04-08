Дещо здешевшало на 36%: що буде з цінами на 4 види зелені надалі

На вартість вплинуло два фактори

В період 2023-2024 років помітно знизилась вартість на кріп, зелену цибулю, петрушку та салат. За словами експерта, найближчим часом немає підстав для різкого здорожчання.

Зниження цін на ці продукти відбулось через покращення умов виробництва та збільшення обсягів постачання всередині країни. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу".

Як змінились ціни на зелень

Кріп подешевшав із 230 грн до 160 грн, що є зниженням на 30.43%;

Зелена цибуля знизилась у ціні зі 115 грн до 85 грн, показавши зниження на 26.09%;

Петрушка впала у вартості з 200 грн до 165 грн, що становить 17.5% зниження;

Салат здешевшав зі 165 грн до приблизно 105 грн, що є зменшенням на 36.36%.

За словами Попович, є кілька ключових факторів, які треба для того, аби зрозуміти цінову політику та чутливість споживачів до цін на зелень:

Сезонність. Ціни на зелень в Україні значно коливаються залежно від сезону. У теплі місяці, коли зелень вирощується локально, її ціна зазвичай нижча. Взимку ціни зростають через необхідність імпорту або використання теплиць.

Джерело постачання. Локально вирощена зелень буде дешевшою порівняно з імпортованою, оскільки на неї не впливає вартість транспортування та імпортні мита.

Вид зелені. Різні види мають різні виробничі витрати та ціни. Наприклад, салатне листя можуть коштувати дорожче за кріп або зелену цибулю через складніші умови вирощування.

Чутливість споживачів до цін. Чутливість споживачів може змінюватися залежно від їх доходів, сезону та персональних переваг. В Україні багато споживачів цінують свіжість та якість продукції, тому вони можуть бути готові платити більше за високоякісну місцеву зелень.

Резюмуючи, експертка зазначила, що наразі немає причин до здорожчання зелені, адже пропозиції на ринку достатньо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з улюблених овочів зазнав здешевшання.