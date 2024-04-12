Нацбанк має зменшити коливання курсу: скільки коштуватиме долар у квітні

Регулятор постійно бере участь на валютному ринку

Протягом квітня 2024 року в Україні вартість американської валюти стабілізується в межах 39 гривень. За словами експерта, така ціна буде середньою за рік.

Як розповів керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі для OBOZ.UA, на початку цього місяця курс долара впав до 38,5 гривень. Така тенденція протрималась не довго.

За його словами, у Нацбанку немає мети штучно тримати курс на рівні 39,13 гривні. Якби долар не дорожчав, то Україна не змогла б виконати бюджет, адже деякі платежі, податки, кредити та міжнародні гранти надходять у такій валюті.

"Девальвація, з одного боку, збільшує інфляцію, а з іншого – дає можливість покрити потреби країни. У бюджеті на 2024-й передбачено курс у розмірі 40,7 грн/$", — каже експерт.

Паращій, спираючись на показники та плани Нацбанку, спрогнозував, о середній курс долара за рік буде у розмірі близько 39 гривень.

"Це зрозуміла політика НБУ на поступове збільшення курсу долара. Ми бачимо, що з початку грудня курс почав зростати. І це вже третє зростання курсу. Поводить себе Нацбанк адекватно ситуації на ринку. Курс зростає, потім трохи просідає. Це говорить про те, що тенденція йде на зростання", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 12 квітня

За даними порталу "finance", у п'ятницю, 12 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,96 грн (купівля) та 39,49 (продаж). Готівковий курс — 39,40 (купівля) та 39,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,16 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні протягом 15-21 квітня 2024 року.