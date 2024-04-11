Долар знову дорожчає: актуальний курс валют у Києві

Ціна на євро залишається стабільною

На валютному ринку України продовжуються коливання. За добу долар встиг здешевіти й подорожчати.

Євро більш-менш стабільний у ціні. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 11 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,02 грн

Євро (EUR): 42,36 грн

Злотий (PLN): 9,95 грн

Канадський долар (CAD): 28,76 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,19 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,33 грн

Євро (EUR): 42,73 грн

Злотий (PLN): 9,88 грн

Канадський долар (CAD): 28,74 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,04 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках за добу піднявся лише на декілька копійок.

Купівля: 39,28 грн

Продаж: 39,37 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи може курс долара знову почати рости. Експерт прогнозує, що протягом цього тижня будуть значні коливання на валютному ринку.