Долар знову дорожчає: актуальний курс валют у Києві
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Ціна на євро залишається стабільною
На валютному ринку України продовжуються коливання. За добу долар встиг здешевіти й подорожчати.
Євро більш-менш стабільний у ціні. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 11 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,02 грн
Євро (EUR): 42,36 грн
Злотий (PLN): 9,95 грн
Канадський долар (CAD): 28,76 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,19 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,33 грн
Євро (EUR): 42,73 грн
Злотий (PLN): 9,88 грн
Канадський долар (CAD): 28,74 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,04 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках за добу піднявся лише на декілька копійок.
Купівля: 39,28 грн
Продаж: 39,37 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи може курс долара знову почати рости. Експерт прогнозує, що протягом цього тижня будуть значні коливання на валютному ринку.