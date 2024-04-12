Нацбанк должен снизить колебания курса: сколько будет стоить доллар в апреле

Регулятор постоянно участвует на валютном рынке

В апреле 2024 года в Украине стоимость американской валюты стабилизируется в пределах 39 гривен. По словам эксперта, такая цена будет средней за год.

Как рассказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии для OBOZ.UA, в начале этого месяца курс доллара упал до 38,5 гривны. Такая тенденция продержалась недолго.

По его словам, у Нацбанка нет цели держать курс на уровне 39,13 гривны. Если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет, ведь некоторые платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в такой валюте.

"Девальвация, с одной стороны, увеличивает инфляцию, а с другой – дает возможность покрыть потребности страны. В бюджете на 2024-й предусмотрен курс в размере 40,7 грн/$ ", — говорит эксперт.

Паращий, опираясь на показатели и планы Нацбанка, спрогнозировал, что в средний курс доллара за год будет в размере около 39 гривен.

"Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведет себя Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит, что тенденция идет на рост", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине на 12 апреля

По данным портала "finance", в пятницу, 12 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,96 грн (покупка) и 39,49 (продажа). Наличный курс — 39,40 (покупка) и 39,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 39,16 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара в Украине в течение 15-21 апреля 2024 года.