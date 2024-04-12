Надбавка до пенсії в 20%: жителі яких регіонів отримають збільшені виплати

Для кожного розмір вираховуватиметься індивідуально

Певним категоріям українців передбачені надбавки до пенсій. Одна з таких нараховуватиметься для мешканців гірських населених пунктів та для тих, хто стикається з недостатньо розвинутими галузями впродовж певних місяців проживання.

Надбавка складає 20% від основної суми пенсії. Це передбачено в Законі України "Про статус гірських населених пунктів".

Хто може отримати доплату

20% від пенсії отримають жителі гірських населених пунктів за умови, що у цих місцях існують проблеми з соціально-побутовим обслуговуванням, доступністю транспорту та сферою застосування праці.

Цю додаткову надбавку визначають індивідуально для кожної особи.

Що потрібно для здійснення надбавки

Пенсіонеру треба мати спеціальне посвідчення, яке підтверджує проживання в гірському населеному пункті. Його можна оформити через місцеву владу або ЦНАП, а процес отримання зазвичай займає до 30 календарних днів після подання заяви.

Окрім того, додаткові гроші також розраховані для ВПО. Їх спеціальне посвідчення оформляється згідно зі стандартної процедури з пред'явленням необхідних документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у деяких пенсіонерів в Україні можуть заморозити виплати у квітні.