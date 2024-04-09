Надбавка прийде тільки в червні: кому з пенсіонерів збільшать виплати

Це стосується одної категорії людей

Певним категоріям пенсіонерів в Україні передбачені надбавки. Одна з таких хоча й обчислюватиметься у квітні, але нарахується лише у червні.

Як мовиться на сайті Пенсійного фонду України, з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій літніх осіб, що працюють. Ці особи отримають надбавку за новонабутий стаж.

Сума додаткового нарахування за кожен напрацьований рік вище норми стажу складає 23,61 гривні. Однак розмір підвищення вираховується індивідуально, зважаючи на час роботи особи.

Але, згідно з даними ПФУ, таку виплату пенсіонери отримають лише у червні. Це пов'язано з внесенням відомостей про сплату ЄСВ.

"Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня", — зазначили у фонді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів буде проведено перерахунок виплат з 1 квітня.