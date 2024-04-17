Деяким пенсіонерам збільшать виплати у травні: за яких обставин
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Треба відповідати певним умовам
Літнім людям в Україні за деяких умов виплачують щомісячні надбавки до пенсій. Є три суми доплати, які передбачені для осіб, що досягли певного віку.
Як мовиться у Пенсійному фонді України, найбільша надбавка до пенсії становить 570 гривень. Вона здійснюється автоматично.
Кому з осіб можна розраховувати на підвищення у травні
У наступному місяці зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Це відбудеться завдяки нарахуванню надбавок за віком, зокрема особам:
- від 70 до 74 років включно надають 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Надбавка за віком нараховується пенсіонеру автоматично. Головною умовою є те, що пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі літні особи в Україні перестали отримувати пенсію у квітні. У Пенсійному фонді зазначили причину і пояснили, як можна повернути нарахування коштів.