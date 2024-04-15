Найбільша надбавка - 1500 гривень: як змінились пенсії в Україні на початку 2024 року

За перший квартал осіб, які мають право на виплату, збільшилось на трохи понад 360 тисяч

У період першого кварталу 2024 року розмір середньої пенсії виріс на 9,6%, тобто на 5743,27 гривні. Наразі в Україні такі виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.

Як мовиться у Пенсійному фонді України, показник збільшення становив 505,02 гривні, хоча інфляція з початку цього року була 1,2%. За цей період кількість літніх осіб виросла на 361 832.

Як у 2024 році відбулось індексація в Україні

Показник цьогорічної індексації становив 7,96%. Було проіндексовано виплат понад 10 мільйонів осіб, а саме:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб, які належать до силових відомств;

97,8 тисячі осіб, що набули інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС.

Найменша доплата до пенсії становив 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.

Водночас є ті категорії українців, які не мали право на перерахування, а саме:

особи, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

ті, хто отримує найбільші пенсії (прокурори, судді);

громадяни, яким призначено виплати, менші за мінімальні.

Для останньої категорії літніх громадян передбачена спеціальна надбавка для того, аби пенсія сягала гарантованого розміру. Під час індексації ця доплата анулюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який відсоток осіб отримають мінімальні, середні та найбільші виплати в України.