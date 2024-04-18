Некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 2024 году: нужно будет еще работать

Такая тенденция продержится до 2028 года

В период с 2024 по 2028 год в Украине нормы страхового стажа для выхода на пенсию будут расти для тех, кто хочет выйти на отдых в 60 и 63 годы. Однако требование к стажу на пенсию в 65 лет не изменится.

Как говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для получения права на пенсию в Украине существуют три возрастных порога — 60, 63 и 65 лет. Они определяются от количества наработанных лет стажа.

В 2024 году установлены следующие критерии стажа для выхода на пенсию:

60 лет для тех, у кого есть не менее 31 года страхового стажа;

63 года для тех, у кого есть не менее 21 года страхового стажа;

65 лет для лиц со стажем от 15 до 21 года.

Нормы страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет будут меняться каждый год:

В 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа;

В 2026 году – по меньшей мере 33 года стажа;

В 2027 году – по меньшей мере 34 года стажа;

В 2028 году — не менее 35 лет стажа.

Что касается выхода на пенсию в 63 года, то тогда:

В 2025 году стаж должен быть от 22 до 32 лет;

В 2026 году – от 23 до 33 лет;

В 2027 году – от 24 до 34 лет;

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Однако следует отметить, что для тех, кто будет выходить на пенсию в 65 лет, требование к страховому стажу останется без изменений – 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым пенсионерам увеличат выплаты в мае с помощью надбавок.