Курс долара по 54 гривні в Україні може стати реальним: за яких обставин

Ціни на нерухомість також не стоятимуть на місці

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що з кожним роком середній курс американської валюти в Україні буде тільки зростати. У 2029 році долар може сягнути ціни 54,1 гривні.

Як прогнозує економіст Данило Монін у коментарі для 24 Каналу, МВФ ніколи не озвучує прогноз щодо курсу національної валюти, однак його можна вирахувати за іншими параметрами. За певних умов долар може здорожчати аж до 54 гривень.

"Що стосується 2029 року, то курс у 54 гривні цілком може стати реальністю", — мовиться у повідомленні.

За його словами, у разі такого сценарію ціни на гривню тільки зростатимуть. Щодо вартості нерухомості, то вона залежить від розвитку воєнних дій та вкладення інвестицій і відновлення.

Він додає, якщо ж територія стане сірою зоною, то ціни на нерухомість точно впадуть.

Курс долара в Україні станом на 19 квітня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 19 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,43 грн (купівля) та 39,95 (продаж). Готівковий курс — 39,87 (купівля) та 40,00 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,60 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на чорному ринку у Києві дорожчає долар.