Курс долара з Божою допомогою впаде до кінця квітня

Ще у квітні банкіри очікують падіння курсу долара

Поки в майбутньому курсі долара в Україні прогнозують зростання до 54 гривень через 5 років, уже у квітні заокеанська валюта може подешевшати на 80 копійок. Відбудеться це через Великдень, який українці відзначатимуть у травні. Про це повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, цей фактор додасться до вже традиційних характеристик валютного ринку.

Так, зараз на курс долара впливають політика НБУ, курс міжбанку, обсяги макрофінансування України, експортний виторг, ситуація на фронті, щоденні зміни на валютному ринку.

Але до цього переліку додасться важливий чинник святкування Великодня, коли на готівковому валютному ринку може початися короткострокове падіння курсу долара через зростання пропозиції. Простіше кажучи, українці більше продаватимуть валюту для святкових покупок, ніж її купуватимуть. З цієї причини Тарас Лєсовий прогнозує період зниження курсу долара приблизно з 26 квітня по 10 травня, щоправда, не більше ніж на 80 копійок за долар. З 11 травня курс долара швидше за все повернеться до показників середини квітня. Однак, за винятком подібних коливань, особливих змін для курсу не очікується.

"Таким чином, наприкінці квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься мінливою: часті валютні зміни можна охарактеризувати як "припустимі коливання", які будуть цілком безпечними і не обіцяють загрози. У той же час, можна очікувати на поступову активізацію на готівковому ринку, пов’язану з наближенням Великодня. Ринок валют залишатиметься в міру прогнозованим та системним", — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом курс готівкового долара на "чорному" ринку у столиці зростає. Так за середу, 17 квітня, купівля-продаж американської валюти зросла приблизно на 10 копійок.