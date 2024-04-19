Курс доллара по 54 гривны в Украине может стать реальным: при каких обстоятельствах

Цены на недвижимость также не будут стоять на месте

Международный валютный фонд прогнозирует, что с каждым годом средний курс американской валюты в Украине будет только расти. В 2029 году доллар может достичь цены 54,1 гривны.

Как прогнозирует экономист Даниил Монин в комментарии для 24 Канала, МВФ никогда не озвучивает прогноз по курсу национальной валюты, однако его можно вычислить по другим параметрам. При определенных условиях доллар может подорожать до 54 гривен.

"Что касается 2029 года, то курс в 54 гривны вполне может стать реальностью", — говорится в сообщении.

По его словам, в случае такого сценария цены на гривну будут только расти. Что касается стоимости недвижимости, она зависит от развития военных действий и вложения инвестиций и восстановления.

Он добавляет, если территория станет серой зоной, то цены на недвижимость точно упадут.

Курс доллара в Украине на 19 апреля

По данным портала "Минфин", в пятницу, 19 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,43 грн (покупка) и 39,95 (продажа). Наличный курс — 39,87 (покупка) и 40,00 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,60 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на черном рынке в Киеве дорожает доллар.