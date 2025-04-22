Українці масово скаржаться на УЗ. Коли повернуть гроші за квитки після кібератаки

"Укрзалізниця" роз'яснила ситуацію

Українці масово скаржаться на те, що їм й досі після кібератаки на сервери "Укрзалізниці" не повернули кошти за квитки. У компанії вже роз'яснили ситуацію.

Під одним з дописів "Укрзалізниці" українці почали скаржитись, що чекають повернення коштів маже місяць. Хоча раніше ця процедура відбувалась врази швидше. Люди переймаються, щоб їх гроші "не загубились" після кібератаки.

"Поверніть кошти за білет куплений до кібератаки, вже скоро місяць, а коштів у сумі 2500 грн так і не має……" — пише Катерина.

"Укрзалізниця" вже відповіла українцям, зазначивши, що повернення коштів відбувається протягом 30 робочих днів у внутрішньому сполученні та до 180 діб у міжнародному сполученні з моменту опрацювання. Наразі системи після кібератаки відновлюється, тому деякі з функцій працюють не так, як раніше. Проте компанія обіцяє повернути гроші усім.

"Якщо раптом станеться так, що кошти не повернулись протягом встановленого терміну, напишіть нам, будь ласка, на service@uz.gov.ua", — додають в УЗ.

Зауважимо, що під дописом є чимало користувачів, які переймаються через повернення грошей. Дехто навіть зазначив, що і до кібератаки на міжнародні сполучення гроші повертали майже пів року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно українка звинуватила "Укрзалізницю" у байдужості до безпеки.