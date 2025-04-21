Зеленський озвучив мету України на переговорах у Лондоні

Україна націлена на досягнення припинення вогню у повітрі

Українська делегація, яка відвідає Лондон цього тижня, обговорюватиме питання безумовного припинення вогню. При цьому Київ досі чекає на відповідь від росіян щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення. За його словами, найпростіший спосіб уникнути ударів по цивільній інфраструктурі, це відмовитись від обміну ударами далекобійною зброєю в принципі.

"Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру. Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком", — сказав він.

Зеленський зазначив, що за поточну добу вже було зафіксовано понад три тисячі обстрілів, а в небі знову було помічено безпілотники та ракети. Це, за його словами, демонструє, що росіяни відкинули не лише пропозицію американців, узгоджену в Саудівській Аравії, а й пропозицію Києва щодо продовження "Великоднього перемир'я".

"Все це ще раз демонструє, чого справді хочуть у Москві", — додав глава держави.

Нагадаємо, наступний етап переговорів відбудеться у Лондоні вже 23 квітня. А президент США Дональд Трамп висловив припущення, що вже цього тижня Україна та Росія підпишуть якусь "угоду".