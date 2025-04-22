Захмарних пенсій не буде? В Україні серйозно урізали виплати

Мета застосування коефіцієнтів – зробити систему справедливішою.

В Україні розробляють програму пенсійної реформи, яка може бути запроваджена вже у липні 2025 року. Однак із січня 2025-го з’явилися коефіцієнти, які урізали великі пенсії.

Про результати такого рішення розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю для OBOZ.UA. Вона нагадала, що з січня було запроваджено обмеження на надвисокі пенсії – застосували коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 610 гривень.

"Це рішення стосується лише дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Важливо: ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій родин загиблих захисників", — зазначає Жолнович.

За її словами, мета застосування коефіцієнтів – зробити систему справедливішою і зменшити розрив між пенсіями, які призначаються за спеціальними законами, і тими, що обчислені за загальними правилами.

"Уже в січні це дозволило зменшити навантаження на Пенсійний фонд на майже 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов’язань перед усіма пенсіонерами", — розповідає міністерка.

Зазначається, що зараз найбільша пенсія в Україні становить 51 042 грн. Як пише OBOZ.UA, раніше найбільша пенсія в Україні була понад 260 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні відбулося підвищення пенсій. Деякі українці почали отримувати вищі виплати.