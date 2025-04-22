Його вбили у ліфті будинку: де похований ексголова НБУ та Герой України Вадим Гетьман

Банкіру було 63 роки

Сьогодні, 22 квітня, минуло 27 років з дня смерті Вадима Гетьмана, відомого банкіра і фінансиста, який очолював Національний банк України. Він долучався до розроблення Конституції України, коли був народним депутатом. У 1998 році політика вбили у ліфті будинку. А нещодавно ми розповідали про загадкову смерть нардепа Дмитра Тимчука.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність відомого фінансиста, хто його вбив і де поховали.

Що відомо про діяльність Вадима Гетьмана

Гетьман народився у селі Снітин, що на Полтавщині, у 1935 році. Навчався на факультеті фінансів у Київському фінансово-економічному інституті. Після закінчення вишу почав працювати кредитним інспектором в Запорізькій обласній конторі Сільгоспбанка СРСР.

Пізніше Гетьман очолив відділення фінансування народного господарства Запорізького облфінвідділу. Упродовж кар'єри був інспектором Запорізького обласного комітету народного контролю, головою планової комісії Запорізького облвиконкому та першим заступником голови Державного комітету УРСР з цін. Також Гетьман очолював Український республіканський "Агропромбанк" і комерційний агропромисловий банк "Україна".

Вадим Гетьман у молодості, фото КНЕУ

У 1990-1994 роках Вадим був народним депутатом Верховної Ради. У 1992 році він став головою правління Національного банку України. Паралельно фінансист увійшов до Координаційної Ради з питань економічних реформ в Україні. Він займався реформуванням радянської фінансової системи, впровадженням гривні, розвитком ринкової економіки.

Вадим Гетьман був головою Національного банку України, фото з мережі

У 1994 році Гетьман вдруге став депутатом. Також він був заступником голови Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності. У 1996 році брав участь у розробці та ухваленні Конституції.

Смерть і могила Вадима Гетьмана

Банкіра застрелили у ліфті будинку у Києві, де він жив. Підозрюваного затримали у 2002 році. Ним став 29-річний Сергій Кулєв, який входив до так званої "Банди Кушніра", злочинного угруповання з Донбасу.

Кулєва засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Він надсилав до Верховного Суду лист з проханням про помилування, однак нічого не вийшло. Слідство озвучувало версію, що вбивство Гетьмана міг замовити колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.

Сергій Кулєв справа, фото з мережі

Донька політика — Ірина — розповідала, що за кілька днів до вбивства у портфелі доньки Марини знайшла розбите маленьке дзеркальце. Ще тоді вона подумала, що це погана прикмета. Згодом, на третій день після Великодня, Вадима не стало.

Ще однією пророчою деталлю стало те, що під час агітаційної кампанії хтось розповсюдив листівку з фотографією Гетьмана в жалобній рамці. Це сталося у березні 1998 року напередодні виборів до Верховної Ради. Тоді Гетьман балотувався в одному з округів Черкащини і подав до суду через таку світлину. Однак вже у квітні його вбили.

У 2005 році президент Віктор Ющенко присвоїв Гетьману звання Героя України.

Гетьмана поховали на центральній алеї Байкового кладовища у Києві. Йому встановили великий гранітний пам'ятник: між двох плит розташований бюст банкіра. На меморіалі написані його особисті дані.

Пам'ятник Вадиму Гетьману, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила письменника Дмитра Капранова. Він раптово помер у 2024 році.