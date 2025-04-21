Трамп розповів, коли Україна та Росія укладуть "угоду"

Найближчими днями будуть цікавими

Президент США Дональд Трамп вважає, що якусь "угоду" між Україною та Росією буде укладено цього тижня. За словами, представники Вашингтона провели серію хороших переговорів між сторонами.

Про це він розповів під час виступу перед журналістами біля Білого дому перед початком великодніх заходів. Його слова наводить Clash Reports.

"Є всі шанси, що цього тижня буде досягнуто угоди між Росією та Україною", — сказав Трамп.

Варто зазначити, що напередодні Трамп писав це ж і у своїй соцмережі Truth. Однак ні тоді, ні зараз американський президент не говорив, про що йдеться.

Водночас президент України Володимир Зеленський анонсував початок переговорів щодо завершення війни у певному "новому форматі". Для цього делегації США, Британії, Франції та України зберуться у Лондоні цього тижня.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що Трамп посилює тиск на Україну і вимагає, щоб вона відмовилася від Криму та перспективи вступу до НАТО. Відповідні положення нібито містяться у документі, який українській делегації представлять під час зустрічі у Лондоні.

В Офісі президента після цього повідомили, що питання територіальних поступок із партнерами не обговорюються.