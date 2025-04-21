Зеленський анонсував новий етап мирних переговорів: де та коли відбудеться зустріч

Партнери побачаться зовсім скоро

Україна готується до нового формату переговорів щодо припинення війни. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже в середу, 23 квітня, українські представники працюватимуть у Лондоні разом із колегами з Великої Британії, Франції та США.

Про це він повідомив в "Х". Глава держави провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої подякував за підтримку партнерів.

За словами Зеленського, саме дії Росії залишають війну триваючою, попри зусилля міжнародної спільноти. У межах перемовин сторони обговорюватимуть шляхи до безумовного припинення вогню та забезпечення реального й тривалого миру.

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", — зазначив голова держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські війська майже три тисячі разів порушили оголошене ними ж "великоднє перемир’я", заявив президент України Володимир Зеленський.