Зеленський анонсував новий етап мирних переговорів: де та коли відбудеться зустріч
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Партнери побачаться зовсім скоро
Україна готується до нового формату переговорів щодо припинення війни. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже в середу, 23 квітня, українські представники працюватимуть у Лондоні разом із колегами з Великої Британії, Франції та США.
Про це він повідомив в "Х". Глава держави провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої подякував за підтримку партнерів.
За словами Зеленського, саме дії Росії залишають війну триваючою, попри зусилля міжнародної спільноти. У межах перемовин сторони обговорюватимуть шляхи до безумовного припинення вогню та забезпечення реального й тривалого миру.
"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", — зазначив голова держави.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські війська майже три тисячі разів порушили оголошене ними ж "великоднє перемир’я", заявив президент України Володимир Зеленський.