На чорному ринку Києва дорожчає долар: актуальний курс валют
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Ціна на євро залишається більш-менш стабільною
На валютному ринку курс долара постійно коливається. Нещодавно падав нижче 39 гривень, сьогодні американська валюта ще ближче підійшла до позначки 40 гривень.
Євро змінюється у ціні на декілька копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 18 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,54 грн
Євро (EUR): 42,05 грн
Злотий (PLN): 9,66 грн
Канадський долар (CAD): 28,63 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,40 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,79 грн
Євро (EUR): 42,80 грн
Злотий (PLN): 9,87 грн
Канадський долар (CAD): 28,94 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,75 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.
Купівля: 39,74 грн
Продаж: 39,85 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар більше ніж по 40 гривень. Експерт зазначив, що середньорічні показники на цей рік закладені на рівні 40,6 гривні.