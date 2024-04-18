На чорному ринку Києва дорожчає долар: актуальний курс валют

Ціна на євро залишається більш-менш стабільною

На валютному ринку курс долара постійно коливається. Нещодавно падав нижче 39 гривень, сьогодні американська валюта ще ближче підійшла до позначки 40 гривень.

Євро змінюється у ціні на декілька копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 18 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,54 грн

Євро (EUR): 42,05 грн

Злотий (PLN): 9,66 грн

Канадський долар (CAD): 28,63 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,40 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,79 грн

Євро (EUR): 42,80 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 28,94 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,75 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 39,74 грн

Продаж: 39,85 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар більше ніж по 40 гривень. Експерт зазначив, що середньорічні показники на цей рік закладені на рівні 40,6 гривні.