Нацбанк готує нас до 40 гривень за долар: коли курс може зрости

Експерт дав прогноз на тиждень

Курс американської валюти в Україні постійно коливається і він може дійти до 40 гривень. Однак таке здорожчання не буде великою проблемою, адже з квітня по травень очікується зміцнення гривні.

Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для ТСН, Національний банк крок за кроком готує українців до позначки 40 гривень за долар. Але він сумнівається щодо наближення курсу по 40 протягом 15-21 квітня.

"Нагадаю, два тижні тому через профіцит валюти на міжбанку курс просів нижче 39 грн/долар, і регулятор відразу втрутився, викупив надлишки, аби зупинити рух курсу долара вниз. Цього разу ми не побачили значного збільшення продаж аби зупинити зростання курсу", — пояснив Шевчишин.

Водночас він втримався давати прогноз щодо того, чи очікувати курс 40 гривень за долар вже цього тижня. Позначки будуть максимально ринковими, але якщо і відбудеться 40 і більше, то це не проблема. Протягом квітня-травня в Україні постійно гривня зміцнювалась, тому долар може почати дешевшати.

Курс долара в Україні станом на 15 квітня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 15 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,20 грн (купівля) та 39,65 (продаж). Готівковий курс — 39,45 (купівля) та 39,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,39 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара в Україні протягом квітня опуститись ще сильніше.