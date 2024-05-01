Родині пенсіонера виплатять понад 15 тис грн: від чого залежить сума допомоги на поховання

Є список необхідних документів

Родини померлого пенсіонера мають право на допомогу на поховання. Розмір для кожної особи є різним і залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію.

Як мовиться у виданні Факти ICTV, звертатись по нарахування допомоги можна до будь-якого сервісного центру ПФУ. Виплата здійсниться на банківський рахунок особи, що здійснювала поховання.

Кому здійснюється грошова допомога

Згідно з даними, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання, на банківський рахунок або через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". В останньому випадку особа може забрати кошти в Ощадбанку, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Заявнику треба звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Яка сума виплати на поховання пенсіонера

Якщо літня особа застрахована, то матеріальна допомога на поховання виплачується роботодавцем коштом соцстраху. Із січня 2023 року розмір виплати є 4100 гривень.

У разі смерті особи, що мала статус ВПО або була людиною з тимчасово окупованих територій, то сума складає дві місячні пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Якщо померлим пенсіонером є військовий, то розмір допомоги – тримісячна пенсія, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ця сума у 2024 році становитиме 15 140 грн.

Якщо померла особа, яка на момент смерті не досягла пенсійного віку, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості, то суму допомоги розраховує орган місцевого самоврядування.

У випадку смерті безробітної особи сума допомоги на поховання складає прожитковий мінімум.

Які документи потрібні для нарахування

Щоб отримати допомогу, необхідно мати такі документи:

заява про виплату допомоги на поховання;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка про смерть пенсіонера або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті (подається, якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави);

довідка про взяття на облік ВПО (для тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованих територіях України);

реквізити рахунку в банку у форматі ІВАN.

Однак, список документів може відрізнятись, адже померлі можуть належати до різних категорій осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні мають право на пенсію понад 14 тисяч гривень.