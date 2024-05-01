Семье пенсионера выплатят более 15 тыс грн: от чего зависит сумма помощи на погребение
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Есть список необходимых документов
Семьи умершего пенсионера имеют право на помощь. Размер для каждого лица разный и зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия.
Как говорится в издании Факты ICTV, обращаться за начислениями помощи можно в любой сервисный центр ПФУ. Выплата производится на банковский счет лица, осуществлявшего захоронение.
Кому осуществляется денежная помощь
Согласно данным, в случае смерти пенсионера помощь на погребение выплачивается лицам, совершившим погребение, на банковский счет или через международную платежную систему "Быстрая копейка". В последнем случае лицо может забрать денежные средства в Сбербанке, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.
Заявителю следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.
Какая сумма выплаты на погребение пенсионера
- Если пожилое лицо застраховано, то материальная помощь на погребение выплачивается работодателем на средства соцстраха. С января 2023 года размер выплаты составляет 4100 гривен.
- В случае смерти лица, который имел статус ВПЛ или был человеком с временно оккупированных территорий, сумма составляет две месячные пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.
- Если умершим пенсионером является военный, то размер помощи – трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Эта сумма в 2024 году составит 15 140 грн.
- Если умершее лицо, которое на момент смерти не достигло пенсионного возраста, не работало, не находилось на службе, не зарегистрировано в центре занятости, то сумму помощи рассчитывает орган местного самоуправления.
- В случае смерти безработного лица сумма помощи на погребение составляет прожиточный минимум.
Какие документы нужны для начисления
Чтобы получить помощь, необходимо иметь следующие документы:
- заявление о выплате помощи на погребение;
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- справка о смерти пенсионера или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение;
- свидетельство о смерти или ином документе, подтверждающем факт смерти (подается, если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства);
- справка о взятии на учет ВПЛ (для тех, кто зарегистрирован на временно оккупированных территориях Украины);
- реквизиты счета в банке в формате ІВАN.
Однако список документов может отличаться, ведь умершие могут относиться к разным категориям лиц.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры в Украине имеют право на пенсию более 14 тысяч гривен.