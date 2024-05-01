Семье пенсионера выплатят более 15 тыс грн: от чего зависит сумма помощи на погребение

Есть список необходимых документов

Семьи умершего пенсионера имеют право на помощь. Размер для каждого лица разный и зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия.

Как говорится в издании Факты ICTV, обращаться за начислениями помощи можно в любой сервисный центр ПФУ. Выплата производится на банковский счет лица, осуществлявшего захоронение.

Кому осуществляется денежная помощь

Согласно данным, в случае смерти пенсионера помощь на погребение выплачивается лицам, совершившим погребение, на банковский счет или через международную платежную систему "Быстрая копейка". В последнем случае лицо может забрать денежные средства в Сбербанке, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.

Заявителю следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Какая сумма выплаты на погребение пенсионера

Если пожилое лицо застраховано, то материальная помощь на погребение выплачивается работодателем на средства соцстраха. С января 2023 года размер выплаты составляет 4100 гривен.

В случае смерти лица, который имел статус ВПЛ или был человеком с временно оккупированных территорий, сумма составляет две месячные пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Если умершим пенсионером является военный, то размер помощи – трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Эта сумма в 2024 году составит 15 140 грн.

Если умершее лицо, которое на момент смерти не достигло пенсионного возраста, не работало, не находилось на службе, не зарегистрировано в центре занятости, то сумму помощи рассчитывает орган местного самоуправления.

В случае смерти безработного лица сумма помощи на погребение составляет прожиточный минимум.

Какие документы нужны для начисления

Чтобы получить помощь, необходимо иметь следующие документы:

заявление о выплате помощи на погребение;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка о смерти пенсионера или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение;

свидетельство о смерти или ином документе, подтверждающем факт смерти (подается, если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства);

справка о взятии на учет ВПЛ (для тех, кто зарегистрирован на временно оккупированных территориях Украины);

реквизиты счета в банке в формате ІВАN.

Однако список документов может отличаться, ведь умершие могут относиться к разным категориям лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры в Украине имеют право на пенсию более 14 тысяч гривен.