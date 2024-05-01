Скільки вийде заробити на депозитах до кінця року: сумний прогноз експерта

Знижена облікова ставка НБУ вдарить по українцям

Зниження НБУ облікової ставки з 14,5% до 13,5% може вплинути на українців, які звикли розміщувати вільні кошти на депозитах. З одного боку — це добре, але з іншого — доходи від банківських вкладів впадуть. Такий прогноз дав "Телеграфу" директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, політика НБУ серйозно позначиться на прибутковості банківських вкладів до кінця року, тому максимальна ставка за ними в кращому разі становитиме до 14%.

Пояснення цьому банкір бачить падіння ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами НБУ, які у квітні впали з 17,5% до 16,5%. Депозитні сертифікати – це цінні папери, що видаються Нацбанком комерційному банку, який розмістив свої гроші в НБУ, свого роду також депозит, за використання якого банкам сплачують відсотки.

Інакше кажучи, депозити громадян у банках часто йдуть у НБУ в обмін на депозитарні сертифікати, і ставка за ними безпосередньо впливає на доходи банків та відсотки за депозитами. Останні зараз становлять у середньому до 12,5% річних за 3-6 місячний депозит та до 12% за вклад від 9 до 12 місяців, а вклади за ними становлять 80-90% усіх вкладів українців.

Зараз гривневі вклади в банках залучають українців, оскільки:

при низькій інфляції, яка у річному вимірі становить лише 3,2%, та з урахуванням банківських комісій, чистий дохід за гривневими вкладами, оформленими протягом квітня-травня, залежно від терміну розміщення коштів може становити в середньому 6-7% річних;

гривневі вклади за рівнем прибутковості та чистого прибутку в середньому втричі перевищують валютні депозити, адже оптимальна ставка за вкладами у доларах США не перевищує 1,8% річних, а вклади у євро дозволять отримати лише 1,6-1,4% річних;

вклади в національній валюті є простим, зрозумілим та легким в оформленні механізмом отримання пасивного прибутку (наприклад, відкриття вкладу через мобільний додаток займе лише лічені хвилини);

Відкриття гривневого вкладу дає можливість отримати додаткові бонуси до стандартних ставок, що максимізує дохід. Такі бонуси становлять 0,5% -1% річних.

За твердженням фахівця, з огляду на досить оптимістичні економічні прогнози, до кінця року ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами може скоротитися до 15%, що фактично ще більше знизить відсотки за гривневими вкладами.

"До кінця року очікується, що максимальна прибутковість за гривневими вкладами не перевищить 13-14% річних. При цьому середні ставки в залежності від терміну розміщення варіюватимуться від 10% до 11%. Проте популярність гривневих депозитів залишатиметься досить помітною, адже серед інших механізмів отримання пасивного прибутку разом із зручністю оформлення вони будуть поза конкуренцією", — підсумував Дмитро Замотаєв.

Тим часом, за прогнозами НБУ, економічний розвиток України у 2024-му році сповільниться. Це може загрожувати українцям девальвацією гривні.