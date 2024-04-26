НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки цього року. Чим це загрожує?

На думку експертів, не все так погано

У четвер, 25 квітня, Національний банк України знову знизив облікову ставку – з 14,5% до 13,5%, та представив нові показники макроекономічного прогнозу на 2024 рік. Згідно з ним, зростання ВВП у країні може виявитися нижчим за прогнозоване раніше.

Чи це означає погіршення життя українців і що це означає для країни. "Телеграф" розібрався в цьому питанні і залучив до цього експертів.

Плюси і мінуси

На своєму сайті НБУ розмістив основні очікувані у 2024 році показники макроекономічного розвитку України цього року. Згідно з цими даними, через обстріл енергетичної інфраструктури навесні, блокування кордону, конфлікт на Близькому Сході з ризиком зростання цін на нафту та інших факторів, зростання ВВП може становити 3%, а не очікувані раніше 3,6%.

Іншим негативним прогнозом стане очікуване зростання негативного балансу у торгівлі, за якого Україна витратить на 20,2 млрд дол. більше ніж виручить (раніше прогноз був 16,9 млрд дол.)

До позитивних показників у своєму прогнозі НБУ віднесли зростання міжнародних резервів до 43,4 млрд. дол. (раніше очікувалося 40,4 млрд) і зниження інфляції з очікуваних 8,6% до 8,2%.

Макроекономічний прогноз НБУ

Ситуація буде кращою, незважаючи на уповільнення зростання економіки.

На думку економічного експерта Данила Моніна, НБУ бачить, що ситуація розвивається краще — інфляція нижча за попередні прогнози, вирішилося питання з фінансуванням від США. Реакцією на цю ситуацію стало зниження облікової ставки на 1%, тоді як висока ставка мала б стримувати зростання цін. Водночас він не вважає, що це сильно вплине на щось, оскільки кредитування навряд чи зростатиме.

На думку економічного експерта Олександра Охріменка, позитивне рішення про макрофінансову допомогу з боку США позбавило Україну головної небезпеки – дефіциту бюджету та емісії гривні.

"Грошей у бюджеті достатньо, щоб обійтися без випуску незабезпеченої гривні, а отже, буде низька інфляція. Українці зможуть помітити, що ціни цього року зростуть не так сильно, як 2023-го, я думаю, це буде близько 4-5%. Зростання мінімальної зарплати призведе до збільшення середньої зарплати як мінімум до 500 доларів США, тобто населення на собі відчує деяке покращення життя", — вважає експерт.

Ризики – девальвація гривні

У той же час Данило Монін вважає, що в умовах загалом позитивного прогнозу, у НБУ можуть знизити її курс щодо долара. З одного боку, це дасть позитивний ефект для бюджету, з іншого – негативно вдарить по населенню.

"Якщо курс долара до гривні зросте, експортери зможуть виручити за свої товари більше нацвалюти, а отже, заплатять більше податків у скарбницю. Імпортери ж при ввезенні товарів в Україну заплатять у перерахунку на гривню більше мит, акцизу та ПДВ", — каже "Телеграфу" про переваги можливої девальвації експерт.

Водночас для українців-покупців імпортних товарів їх ціна зросте, що позначиться на гіршу сторону для населення. Крім того, у другій половині року інфляція може прискоритися, так у 2023-му році врожай овочів та фруктів не змогли вивезти, що призвело до його продажу на внутрішньому ринку та знизило ціни. Цього року, вважає експерт, такого може не повторитися і ціни зростуть сильніше.

"Якщо говорити про можливу девальвацію гривні за ініціативою НБУ, теоретично це можуть зробити до 41 гривні, а потім слідкувати за тим, щоб інфляція не росла більше 8,5%, або навіть 9,5% у річному вираженні", — резюмує Данило Монін. .

Тим часом вже найближчим часом в Україні можуть впасти ціни на низку імпортних товарів. Це може статися через розслідування Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі при Мінекономіки.