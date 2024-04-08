Кредит отримати буде простіше. Банкіри розповіли про зниження частки непрацюючих та проблемних позик

Проблемних боржників у банках стає менше

Банківський сектор країни поступово приходить до тями. Одним із показників цього стає зниження частки проблемних кредитів в активах вітчизняних банків.

Про це повідомляє Національний банк України. Так, за березень обсяг непрацюючих кредитів упав на 788 млн. грн., водночас кредитів видали на 2,8 млрд. грн. більше. Проте загалом частка непрацюючих кредитів у порівнянні з довоєнним рівнем зросла – з 27% до 36,6% у березні.

За словами Олени Єрмолової, директора з управління ризиками, члена правління "Глобус банку", ситуація зі зростанням частки непрацюючих та проблемних кредитів з 2022 року пов’язана з російською агресією. Так, у березні 2022 року за своїми кредитами не заплатили 60% клієнтів банків, але потім ситуація змінилася.

Другою причиною зростання частки непрацюючих кредитів стали зміни НБУ у їхньому визначенні, через що їхня статистична частка зросла. Водночас експерт пояснила, що до проблемних кредитів відносять ті позики, за якими не вносять платежі понад 90 діб, а непрацюючими можуть бути й ті, за якими платежі тривають щомісяця.

"Нововведення регулятора слід сприймати з розумінням, адже вони важливі з огляду на поступове переформатування українського ринку під міжнародні практики визначення неробочих кредитів, зокрема це стосується стандартів банківської системи ЄС", — пояснила Олена Єрмолова.

Як зазначила фахівець, частка як непрацюючих (за визначенням НБУ), так і проблемних кредитів (з простроченням платежів на понад 90 днів) у банках залежить від низки факторів. Серед них – загальний обсяг виданих кредитів, списання проблемних позик та інші.

Як наголосила Олена Єрмолова, у "Глобус банку" частка проблемних (платежів за якими немає понад 90 діб) кредитів становить близько 13%. При цьому найменше подібних позик серед малого та середнього бізнесу, а найбільше – в іпотечному та автокредитуванні.

Цікаво, що за даними експертів, саме обсяг виданих кредитів із найменшим рівнем ризику, насамперед для малого та середнього бізнесу, може збільшитись. Інакше кажучи, одержати позику на відкриття або розширення власної справи може стати простіше.

Разом з тим у банку "Глобус" підкреслили, що все-таки прогнозувати кредитний бум після зниження частки проблемних і непрацюючих кредитів все ж таки передчасно.

"Головним застереженням для будь-яких прогнозів є фактор війни, адже передбачити її перебіг та подальший вплив на економіку, соціальні та політичні обставини в країні надто складно. Незважаючи на це, банківський сектор розраховує, що загальна ситуація буде більш менш сприятливою не тільки для поступового розвитку банківського кредитування, а й, відповідно, для зменшення проблемних кредитів", — підсумувала Олена Єрмолова.

Тим часом до літа НБУ може знову знизити облікову ставку, що може збільшити обсяг кредитів, що видаються, через зниження процентної ставки за ними.