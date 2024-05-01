Сколько получится заработать на депозитах до конца года: печальный прогноз эксперта

Сниженная учетная ставка НБУ ударит по украинцам

Снижение НБУ учетной ставки с 14,5% до 13,5% может отразиться на украинцах, которые привыкли размещать свободные средства на депозитах. С одной стороны — это хорошо, но с другой – доходы от банковских вкладов упадут. Такой прогноз дал "Телеграфу" директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам политика НБУ серьезно отразится на доходности банковских вкладов до конца года, так что максимальная ставка по ним в лучшем случае составит до 14%.

Объяснение этому банкир видит падение ставок по 3-месячным депозитным сертификатам НБУ, которые в апреле упали с 17,5% до 16,5%. Депозитные сертификаты – это ценные бумаги выдаваемые Нацбанком коммерческому банку, который разместил свои деньги в НБУ, своего рода также депозит, за использование которого банкам платят проценты.

Иначе говоря, депозиты граждан в банках часто идут в НБУ в обмен на депозитарные сертификаты, и ставка по ним напрямую влияет на доходы банков и проценты по депозитам. Последние сейчас составляют в среднем до 12,5% годовых за 3-6 месячный депозит и до 12% за вклад от 9 до 12 месяцев, а вклады по ним составляют 80-90% всех вкладов украинцев.

В настоящий момент гривневые вклады в банках привлекают украинцев, так как:

при низкой инфляции, которая в годовом измерении составляет лишь 3,2%, и с учетом банковских комиссий, чистый доход по гривневым вкладам, оформленным в течение апреля-мая, в зависимости от срока размещения средств может составить в среднем 6-7% годовых;

гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли в среднем в три раза превышают валютные депозиты, ведь оптимальная ставка по вкладам в долларах США не превышает 1,8% годовых, а вклады в евро позволят получить только 1,6-1,4% годовых;

вклады в национальной валюте являются простым, понятным и легким в оформлении механизмом получения пассивной прибыли (например, открытие вклада через мобильное приложение займет всего считанные минуты);

открытие гривневого вклада дает возможность получить дополнительные бонусы к стандартным ставкам, что максимизирует доход. Такие бонусы составляют 0,5%-1% годовых.

По утверждению специалиста, учитывая достаточно оптимистичные экономические прогнозы, до конца года ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может сократиться до 15%, что фактически еще больше снизит проценты по гривневым вкладам.

"До конца года ожидается, что максимальная доходность по гривневым вкладам не превысит 13-14% годовых. При этом средние ставки в зависимости от срока размещения будут варьироваться от 10% до 11%. Однако популярность гривневых депозитов будет оставаться достаточно заметной, ведь среди других механизмов получения пассивной прибыли вместе с удобством оформления они будут вне конкуренции", — подытожил Дмитрий Замотаев.

Тем временем по прогнозам НБУ экономическое развитие Украины в 2024-м году замедлится. Это может грозить украинцам девальвацией гривны.