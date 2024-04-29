"Допомагають Кремлю": західні банки в 2023 заплатили РФ більше податків, ніж до вторгнення, чому так відбувається

І це ще без урахування американських банків

Найбільші західні банки, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжують працювати в РФ. Більше того, всупереч їхнім обіцянкам мінімізувати свій вплив, податки, які банки платять до скарбниці країни-агресора, тепер перевищують навіть довоєнний рівень.

Про це пише Financial Times. Журналісти видання підрахували, що сім найбільших європейських банків за розміром активів у Росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP торік сплатили кремлю понад 800 мільйонів євро податків. Це вчетверо більше, ніж довоєнний рівень.

Це сталося через стрибок доходності цих фінансових установ. Нещодавно банки прозвітували про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році.

"Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни", — пише видання.

Як зазначає FT, податки, що сплачуються європейськими банками, "еквівалентні приблизно 0,4% усіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік" і "є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні. санкції".

Важливо звернути увагу, що дані американських банків не включені в загальну суму 800 млн. євро, оскільки вони не повідомляють про порівняні російські результати за груповими рахунками, використаними для розрахунків FT.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кількість доларових мільярдерів у Росії стала рекордною незважаючи на санкції.