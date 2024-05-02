Деяким українцям не зарахують до 10 років стажу: за яких обставин

Цей період роботи анулюється

З кожним роком в Україні зростатиме і кількість років трудового стажу для виходу на пенсію. Однак період роботи для осіб, що працювали на Російську Федерацію, до страхового стажу не буде зараховано.

Українським пенсіонерам до страхового стажу не зараховуватимуть роки праці на Росію після 2014 року. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, посилаючись на законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Згідно з ним, період роботи не зараховуватиметься до стажу з 19 лютого 2013 року :

в військових службах в силових структурах;

в незаконних збройних або воєнізованих формуваннях

в судових або правоохоронних органах

під час добровільного обіймання посад у незаконних органах влади.

Однак, якщо пенсіонер працював в інших країнах, то для врахування стажу українцю потрібно надати у ПФУ документи, який підтвердить роботу за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли пенсіонерам, які продовжують працювати, держава нарахує надбавку до виплат.