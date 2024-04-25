Доплата до пенсії за стаж буде, але пізніше: коли українцям, що працюють, отримати надбавку

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування чекає на відомості про сплату єдиного внеску

Пенсіонери в Україні, які працюють, можуть отримати доплату, але тільки у червні. Це стосується тих, хто має не менше 24 років стажу, тобто 2 роки або з моменту призначення пенсії минуло 24 місяці.

Така затримка у надбавці є причиною подання відомостей про сплату єдиного внеску за I квартал до 10 травня. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Виплата пенсіонерам, що працюють, перераховується з 1 квітня з автоматичним продовженням для тих, хто на 1 березня 2024 року має 24 місяці страхування або менше, ніж 2 роки, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло 24 місяці.

Збільшені пенсії будуть нараховані у червні. У ПФУ пояснюють, що це пов'язано з тим, що до 10 травня до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають надійти відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року. Тільки після цього буде проведено перерахування.

"Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці", — резюмували у фонді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію розраховує особа, яка отримує мінімальну зарплату.