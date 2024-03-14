Якщо не вистачає стажу для пенсії: як в цьому випадку може допомогти період догляду за дитиною

Є певні умови

Кожного року в Україні кількість років страхового стажу збільшується. І якщо для виходу на пенсію не вистачає років, то їх можна додатково отримати за період догляду за дитиною.

На ці роки розраховуватимуть лише ті громадяни, які виконали умови та надали необхідні документи. Про це мовиться у законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", передає видання "На Пенсії".

Хто має право на додатковий стаж

Згідно зі законом, додаткові роки стажу зарахують за період догляду за дитиною за таких умов:

догляд за дитиною здійснювався до того, як вона досягла трирічного віку;

особа отримувала допомогу по догляду за дитиною.

Щоб період доглядом за дитиною був зарахований, особі треба оформити його через ПФУ і зібрати такі документи:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт;

документ, який підтверджує відсутність роботи під час догляду за дитиною (наприклад, виписка з трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності);

у разі смерті дитини — свідоцтво про смерть.

Які умови для додаткового стажу, якщо дитина постраждала від катастрофи на ЧАЕС

Також до страхового стажу можна додати період догляду за дитиною до 12 років, якщо вона постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС, подавши наступні документи:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (свідоцтво про смерть);

посвідчення постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС;

документ, який підтверджує відсутність роботи до досягнення дитиною 12 років;

заяву про неотримання чорнобильської пільги.

Варто зауважити, що період надання відпустки для догляду за дитиною 3-6 років не буде зарахований, як додаткові роки стажу.

Таку відпустку можуть зарахувати до:

загального стажу;

безперервного стажу;

стажу роботи за спеціальністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати здійснять для осіб, які не мають норми років страхового стажу для виходу на пенсію.