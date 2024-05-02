Некоторым украинцам не засчитают до 10 лет стажа: при каких обстоятельствах

Этот период работы аннулируется

С каждым годом в Украине будет расти количество лет трудового стажа для выхода на пенсию. Однако период работы для лиц, работавших на Российскую Федерацию, в страховой стаж не будет отнесен.

Украинским пенсионерам в страховой стаж не будут относить годы работы на Россию после 2014 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, ссылаясь на законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины".

Согласно ему, период работы не будет засчитываться в стаж с 19 февраля 2013 года:

в военных службах в силовых структурах;

в незаконных вооруженных или военизированных формированиях

в судебных или правоохранительных органах

при добровольном занимании должностей в незаконных органах власти.

Однако если пенсионер работал в других странах, то для учета стажа украинцу нужно предоставить в ПФУ документы, которые подтвердят работу за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда продолжающим работать пенсионерам государство насчитает надбавку к выплатам.