Некоторым украинцам не засчитают до 10 лет стажа: при каких обстоятельствах
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Этот период работы аннулируется
С каждым годом в Украине будет расти количество лет трудового стажа для выхода на пенсию. Однако период работы для лиц, работавших на Российскую Федерацию, в страховой стаж не будет отнесен.
Украинским пенсионерам в страховой стаж не будут относить годы работы на Россию после 2014 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, ссылаясь на законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины".
Согласно ему, период работы не будет засчитываться в стаж с 19 февраля 2013 года:
- в военных службах в силовых структурах;
- в незаконных вооруженных или военизированных формированиях
- в судебных или правоохранительных органах
- при добровольном занимании должностей в незаконных органах власти.
Однако если пенсионер работал в других странах, то для учета стажа украинцу нужно предоставить в ПФУ документы, которые подтвердят работу за границей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда продолжающим работать пенсионерам государство насчитает надбавку к выплатам.