В Україні дешевшають два популярні продукти: що буде з цінами далі

Українці неохоче купують ці продукти

В Україні стрімко дешевшають два популярні продукти. Їхні ціни за тиждень знизилися на 20–30%.

Про це повідомляють аналітики порталу East-Fruit. Йдеться про тепличні томати та огірки.

Так, помідори впали у ціні за тиждень на 30%. Купити один кілограм можна загалом за 60–90 гривень. Огірки подешевшали на 20% до 55–100 гривень за кілограм.

Причини стрімкого падіння цін — надлишок продукції на ринку та знижений попит. Українські виробники томатів змушені знижувати вартість через високу конкуренцію з дешевшою імпортною продукцією. Ще в середині квітня на ринок завезли велику кількість томату з Туреччини, який сьогодні коштує 50–55 гривень за кілограм.

Огірки дешевшають також через стриманий попит. Тепла погода прискорила дозрівання цього овочу у місцевих тепличних комбінатах. Також на ринок надходить багато огірка із плівкових теплиць.

Порівняно з травнем минулого року томат подешевшав на 14%, а огірок — на 10%. Виробники кажуть, що тепличний томат і далі продовжуватиме дешевшати, якщо темпи збуту не прискоряться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні дешевшають яйця перед Великоднем. Ціни незначно коливаються залежно від виробника та магазину.