У травні в Україні подорожчали риба та м’ясо: які зараз ціни у супермаркетах

Найбільше подорожчала свинина

У перший тиждень травня в українських супермаркетах змінилася ціна на деякі продукти, серед яких м’ясо та риба. Стали відомі актуальні ціни на ці позиції у магазинах.

За даними порталу "Мінфін", у м’ясному відділі найбільше змінилася вартість свинини. Якщо говорити про рибу, то ціни стали вищими на коропа та скумбрію.

У оновленому графіку цін можна побачити, що риба до травня падала в ціні. Вартість свинини, навпаки, тільки зростала в останні місяці.

Так, живий короп зараз обійдеться у магазинах у середньому 167,36 гривні за один кілограм. Минулого місяця він коштує 162,77. Різниця складає 4,59.

Свіжоморожена скумбрія у травні коштує 139 гривень за 1 кг. У квітні цей продукт продавали за 129,66. Таким чином ціна змінилася майже на 10 гривень.

Свиняча грудинка зараз коштує 170,80 грн, тоді як у квітні вартість становила 161,90. Тобто за період із квітня по травень м’ясо подорожчало на 8,90. Свиняча лопатка зросла в ціні із 161,75 до 165,40 грн, тобто на 3,65. Свинячий ошийок коштує покупцям на початку травня 248 гривень за кілограм. У квітні його продавали за 236,63. Різниця складає 11,37.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Великодня в Україні дорожчає один із головних продуктів до цього свята.