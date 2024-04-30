В Україні стрімко дешевшає один з основних продуктів до Великодня: названо причину

Цього року збіглися одразу декілька факторів

В Україні відбувається "диво". Великдень вже близько, а ціни на яйця падають. Тоді як в минулі роки ціни на цей продукт перед святом зазвичай зростали.

Про це пише Людмила Ксьонз в статті "В Україні перед Великоднем сталося "диво" з яйцями: хто збив ціни на важливий продукт". Цікаво, але місяць тому на католицьку пасху ціни на яйця відреагували так само. Вони знизились.

За даними Асоціації "Союз птахівників України", яйця продовжують дешевшати. "Зростання цін не буде, більш того, яйця продовжують дешевшати", — каже виконавчий директор Асоціації Сергій Карпенко.

Чому ж ціни падають? Головна причина — надлишок продукції на ринку. Хоча минулого року виробництво яєць скоротилось на 6%, попит впав ще більше. Виробників не врятував навіть експорт.

До того ж збільшилась сезонна пропозиція яєць від господарств населення. Це ще більше тисне на ціни.

Ще один фактор — проблеми з експортом. Через війну та логістичні труднощі експорт яєць з України значно скоротився. Значні обсяги продукції, що планувалися на експорт, залишилися в Україні, й зараз їх намагаються продати навіть зі значним дисконтом.

В результаті, ціни на яйця в Україні вже значно нижчі, ніж минулого року. За даними Держстату, в березні яйця подешевшали на 34,3%. На ринках яйця ще дешевші. Наприклад, на "Столичному" ціни стартують від 20 гривень за десяток.

Традиційно до Великодня попит на яйця зростає на 30-40%. Але експерти не очікують, що це призведе до подорожчання. "Пропозиція продукції на ринку зараз так багато, що про подорожчання не може бути й мови", — запевняє Карпенко.

За його словами, мережі вже закупили товар до Великодня, до того ж пропозиція продовжує зростати. Дехто з продавців за старою звичкою спробує підняти ціни до свят, та Карпенко не вірить в успіх таких "експериментів". Такі торговці можуть просто залишитися без покупців, або ж будуть вимушені спішно влаштовувати розпродажі. Тож, українці можуть очікувати на доступні ціни на яйця не лише до Великодня, але й ймовірно, й після нього.

Раніше "Телеграф" писав, що перед Великоднем на магазинних полицях Києва подорожчали деякі овочі. Йдеться про огірки та редиску. Також у ціні піднялася молода капуста.