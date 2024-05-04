В Украине дешевеют два популярных продукта: что будет с ценами дальше

Украинцы неохотно покупаются эти продукты

В Украине стремительно дешевеют два популярных продукта. Их цены за неделю снизились на 20–30%.

Об этом сообщают аналитики портала East-Fruit. Речь идет о тепличных томатах и огурцах.

Так, помидоры упали в цене за неделю на 30%. Купить один килограмм можно в среднем за 60–90 гривен. Огурцы же подешевели на 20% до 55–100 гривен за килограмм.

Причины стремительного падения цен — переизбыток продукции на рынке и сниженный спрос. Украинские производители томатов вынуждены снижать стоимость из-за высокой конкуренции с более дешевой импортной продукцией. Еще в середине апреля на рынок завезли большое количество томатов из Турции, который сегодня стоит 50–55 гривен за килограмм.

Огурцы дешевеют тоже по причине сдержанного спроса. Теплая погода ускорила созревание этого овоща в местных тепличных комбинатах. Также на рынок поступает много огурца из пленочных теплиц.

По сравнению с маем прошлого года, томат подешевел на 14%, а огурец — на 10%. Производители говорят, что тепличный томат продолжит и дальше дешеветь, если темпы сбыта не ускорятся.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине дешевеют яйца перед Пасхой. Цены незначительно колеблются в зависимости от производителя и магазина.