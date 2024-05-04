В Україні продовжують падати ціни на яйця: скільки коштує один десяток перед Великоднем

Вартість може відрізнятись у різних супермаркетах України

Попри те, що українці активно готуються до Великодня та скуповують яйця для пасок, салатів та крашанок, вони все одно продовжують дешевшати. З початку місяця ціна на яйця знизилася в середньому на 10 гривень, а то й більше.

Про це свідчить графік цін Мінфіну. Ціна на цей продукт почала падати після невеликого подорожчання на початку весни.

Так, яйця курячі торгової марки "Квочка" коштують 4 травня 37,85. Хоча ще 1 травня їхня ціна була 48,66 гривень за 10 штук.

Яйця курячі торгової марки "Ясенсвіт" теж подешевшали. Їхня ціна з 58,80 гривень 1 травня впала 4 травня до 48,14 гривень. А 5 травня вартість, за прогнозом, знизиться ще більше — до 39,53 гривень за десяток.

Яйця курячі "Ясенсвіт" у кількості 18 штук на початку травня коштували 87,42 гривні, а 4 травня подешевшали до 77,05. Яйця цієї марки, але в кількості 30 штук коштували 144,94 на початку травня, а за день до Великодня, 4 травня, їхня ціна знизилася до 118,05 гривень.

Також ціни на яйця коливаються залежно від магазину. У супермаркетах Auchan та Novus десяток яєць ТМ "Квочка" коштує в середньому 37,85 гривень. А яйця "Ясенсвіт" коштують у середньому 39,16 гривень за десяток. Яйця в кількості 18-30 штук у різних супермаркетах та від різних виробників коштують від 70 до 118 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні дорожчає цибуля. Його ціна за тиждень зросла на 39%.